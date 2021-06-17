Для президента США Джо Байдена не имеет значения критика лидера украинского государства Владимира Зеленского из-за снятия Белым домом санкций с «Северного потока - 2», так как Киев для Вашингтона является слабой и зависимой страной, сказал в интервью Украина.ру член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

Борис Якеменко: Украина НАТО не нужна © krab_na_galerah

«Украинские политики превратили свою страну в мяч. Когда мяч отправляют ногой куда-то, с ним не советуются, и мяч, конечно, может возмущаться, но его мнение футболиста вообще не волнует, как и критика», — сказал Стариков.

Писатель также подчеркнул, что мяч, который из себя представляет Украина, теоретически и может покритиковать футболиста-Америку за то, что он не так бьет, но обращать на это внимание никто не будет.

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