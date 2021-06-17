По словам писателя, несмотря на все попытки Зеленского спровоцировать, подтолкнуть американскую сторону занять какую-то позицию перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным, у главы Белого дома есть свое мнение, и он даже не задумывается над тем, чтобы прислушаться к неавторитетному государству.
«Украинские политики превратили свою страну в мяч. Когда мяч отправляют ногой куда-то, с ним не советуются, и мяч, конечно, может возмущаться, но его мнение футболиста вообще не волнует, как и критика», — сказал Стариков.
Писатель также подчеркнул, что мяч, который из себя представляет Украина, теоретически и может покритиковать футболиста-Америку за то, что он не так бьет, но обращать на это внимание никто не будет.
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