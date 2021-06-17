По словам политика, Россия, конечно, взрывать украинскую ГТС не будет. Он полагает, что российское государство просто дождется окончания контракта с Украиной, чтобы можно было через нее больше не прокачивать газ.
«После таких заявлений Авакову, чтобы защитить честь мундира, действительно теперь надо взорвать газотранспортную систему Украины, поэтому, мне кажется, она под угрозой. Но эта угроза исходит от Арсена Авакова, который по-другому, как взорвать, убить, никак мыслить не может», — сказал Стариков.
Политик полагает, что если украинская сторона действительно продолжит использовать средства от транзита российского газа на финансирование войны против России, то РФ может перестать прокачивать газ через украинскую территорию.
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