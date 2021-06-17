После заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что Россия для досрочного завершения транзита газа через Украину взорвет украинскую ГТС, его единственная возможность сохранить честь и оправдаться — взорвать эту систему самому, сказал в интервью Украине.ру член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

Дамоклов меч над Аваковым. Главе МВД обещают отставку © avakov.com

«После таких заявлений Авакову, чтобы защитить честь мундира, действительно теперь надо взорвать газотранспортную систему Украины, поэтому, мне кажется, она под угрозой. Но эта угроза исходит от Арсена Авакова, который по-другому, как взорвать, убить, никак мыслить не может», — сказал Стариков.

Политик полагает, что если украинская сторона действительно продолжит использовать средства от транзита российского газа на финансирование войны против России, то РФ может перестать прокачивать газ через украинскую территорию.

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