Сегодня украинский режим объявил своим врагом Россию. Завтра он объявит таким же врагом Венгрию, и с его точки зрения это будет абсолютно оправданный враг. Об этом рассказал западноукраинский политтехнолог Михаил Шпир в интервью изданию Украина.ру

Новые правые. Венгрия, Польша и Италия говорят «нет» империи со столицей в Брюсселе © Facebook, Matteo Salvini Виктор Орбан намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но решение об этом должна принять украинская сторона.

Эксперт отметил, что именно Венгрия уже несколько лет упорно блокирует все решения НАТО по Украине, поскольку украинская власть нарушает права и интересы венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

«Я прям рад за принципиальную позицию венгров. Молодцы ребята. Этот венгерский очаг и раньше существовал. В том же Берегово половина вывесок на венгерском. Потому что там проживают люди, которым удобно так. В чем проблема?», — задается вопросом Шпир.

Собеседник издания добавил, что национализм всегда приводит не к объединению нации, а к ее разъединению, и что эту политику в отношении венгров ничем иным как «шизофренией» властей назвать нельзя.