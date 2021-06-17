Целый ряд регионов РФ сейчас закрыты для программы содействия переселению соотечественников, поскольку там нет недостатка в рабочей силе. Об этом замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

Трудности репатриации. Ждут ли русских в России? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Получается, что если вы соотечественник в нескольких поколениях, можете это подтвердить, но являетесь учителем по специальности, а учителя не требуются в этом регионе, то тогда вы не получите удостоверение участника этой программы. Целый ряд регионов сейчас являются закрытыми для программы — это регионы, где нет недостатка в рабочей силе», — заявил Затулин.

Политик отметил, что новый законопроект, который он предлагает, трактует репатриацию именно как возвращение на родину и все, что нужно от репатриантов, — подтвердить свой статус соотечественника и знать русский язык.

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Ранее замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в Госдуму законопроект, по которому граждане Белоруссии и Украины смогут без отказа от своего гражданства и не имея ранее проживавших на территории России предков получить гражданство РФ.