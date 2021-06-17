Война в Донбассе не могла не начаться без зачистки Одессы. Именно Одесса является ключевым для Украины городом в той роли, которую ей отвели, поскольку через нее осуществляется более 75% экспорта зерна. Тот, кто контролирует Одессу, контролирует Украину. Об этом рассказал одесский политтехнолог Алексей Цветков в интервью изданию Украина.ру

Одесский преподаватель отказался говорить на украинском, назвав его языком «оккупантов и фашистов» © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что насыщать Одессу националистами начали уже с марта 2014 года, когда были предприняты неудачные попытки захвата Облсовета народными дружинами, и это насыщение усилилось в тот момент, когда произошли события в Донецке и Луганске, связанные с захватом зданий СБУ.

«Фактически за апрель Одесса была накачана боевиками Майдана под завязку. Они сидели в санаториях внутри города. И "марш единства" после футбольного матча был затеян именно с одной целью. Развалить движение сопротивления в Одессе. Им это удалось. Удалось еще благодаря тому, что они 1 мая пригнали в Одессу два поезда с фанатами харьковского "Металлиста", которых побили в Донецке, но которые отличились в Харькове при разгоне местного Антимайдана», — вспоминает Цветков.

Собеседник издания добавил, что эта акция запугивания удалась не до конца, поскольку 4 мая одесситы штурмовали отдел милиции с задержанными, но со временем представители Антимайдана вынуждены были покинуть город, понимая, что никто им не поможет, и наиболее активные из них примкнули к ДНР/ЛНР.