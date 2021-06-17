Ранее высказывалось мнение, что Одесса не может вернуть себе политическую субъектность, потому что на самом деле она не славилась ей никогда — ни при Российской империи, ни при СССР, ни при домайданной, ни при постмайданной Украине, а просто играла роль избалованного ребенка.
Эксперт отметил, что насыщать Одессу националистами начали уже с марта 2014 года, когда были предприняты неудачные попытки захвата Облсовета народными дружинами, и это насыщение усилилось в тот момент, когда произошли события в Донецке и Луганске, связанные с захватом зданий СБУ.
«Фактически за апрель Одесса была накачана боевиками Майдана под завязку. Они сидели в санаториях внутри города. И "марш единства" после футбольного матча был затеян именно с одной целью. Развалить движение сопротивления в Одессе. Им это удалось. Удалось еще благодаря тому, что они 1 мая пригнали в Одессу два поезда с фанатами харьковского "Металлиста", которых побили в Донецке, но которые отличились в Харькове при разгоне местного Антимайдана», — вспоминает Цветков.
Собеседник издания добавил, что эта акция запугивания удалась не до конца, поскольку 4 мая одесситы штурмовали отдел милиции с задержанными, но со временем представители Антимайдана вынуждены были покинуть город, понимая, что никто им не поможет, и наиболее активные из них примкнули к ДНР/ЛНР.