«Расширенная двусторонняя встреча завершилась в 17:05 (18:05 мск). Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части», — приводит агентство сообщение американской администрации.
Как уточняется, Белый дом не подтвердил и не опроверг возможное окончание саммита РФ — США, пояснив только, что «расширенная двусторонняя встреча завершилась».
Байден, покидая место переговоров, показал «большой палец вверх», отмечает агентство.
Близкий к переговорам источник в российской делегации сообщил, что переговоры Путина и Байдена прошли вполне успешно.