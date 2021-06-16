Переговоры в расширенном составе с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершились и состояли из одной сессии, а не из двух, как ожидалось ранее, сообщает РИА Новости 16 июня со ссылкой на пул Белого дома

«Расширенная двусторонняя встреча завершилась в 17:05 (18:05 мск). Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части», — приводит агентство сообщение американской администрации.

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL

Байден, покидая место переговоров, показал «большой палец вверх», отмечает агентство.

Близкий к переговорам источник в российской делегации сообщил, что переговоры Путина и Байдена прошли вполне успешно.