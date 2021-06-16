В Казахстане завершилась наиболее опасная часть транзита власти. Страна довольно успешно перепрыгнула через ров, который мог быть наполнен конфликтами и нестабильностью, проведя выборы. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.

Понятное дело, что транзит окончательно не завершен, потому что и первый президент обладает определенной полнотой власти и авторитетом, а также есть ряд политических фигур, в которых еще до Токаева видели потенциальных руководителей, но в целом конфигурация завершена, считает эксперт.

«Самая главная задача для политической элиты Казахстана — дотянуть до 2024 года в спокойном рабочем состоянии. Тогда будут выборы президента, и мы еще посмотрим, пойдет ли Токаев на второй срок, какие могут быть альтернативы и так далее», — пояснил Полетаев.

До 2024 года больших изменений в казахстанской системе власти не предвидится, если только никакого форс-мажора не случится, заключил собеседник издания.

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