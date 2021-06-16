«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела», — сказал он.
По его словам, полученная вместе с белорусскими коллегами информация послужит основанием для обращения в международные правозащитные инстанции.
Горенко отметил, что Протасевич был вовлечен в деятельность проукраинской группировки «Азов», а также причастен к «зверским убийствам мирных граждан» в Донбассе в 2014-2015 годах и «использованию запрещенных средств и методов войны».
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.