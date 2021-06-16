Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) нашла доказательства причастности основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к боевым действиям в Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Сергей Горенко, передает РИА Новости

«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела», — сказал он.

По его словам, полученная вместе с белорусскими коллегами информация послужит основанием для обращения в международные правозащитные инстанции.

ЛНР сотрудничает с Белоруссией по делу Протасевича — Пасечник © пресс-служба ЛНР

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.