В Казахстане второй президент в любом случае будет следовать за первым. Касым-Жомарт Токаев знал, на что шел, когда первый президент Нурсултан Назарбаев предложил ему возглавить страну. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане закончилась самая опасная часть транзита власти © РИА Новости, Владимир Трефилов Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.

«И самое главное, что народ-то Токаева поддержал, и его позиции тоже достаточно сильны. Тут нет никакого конфликта между президентами. Да, есть некое разграничение влияния авторитетов, но это не значит, что Токаев постоянно находится в тени и слушает, что ему скажет Назарбаев», — указал эксперт.

У Токаева обширное поле для полномочий, в котором он двигается, работает и назначает людей, стараясь подобрать профессионалов на те или иные участки работы, где это необходимо, проявляет новые инициативы, считает Полетаев.

«Тем не менее он действительно следует идеям преемственности и политики первого президента. Никто не отказывается от стратегических целей или идеологических конструктов, например, попасть в тридцатку самых развитых стран мира к 2050 году», — добавил политолог.

Возможно, между первым и вторым президентом есть какие-то договоренности, о которых мы не знаем, но все на своих местах, и они работают на благо государства, как могут, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.