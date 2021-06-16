Российский рэпер Face в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном прокомментировал шумную историю, связывающую его с сыном экс-президента Украины Петра Порошенко Михаилом. Интервью вышло на YouTube 15 июня

«Умственные дальтоники»: рэпер Face обвинил Гордона в манипулировании формулировками по украинскому вопросу © facepublicenemy

«Это было год назад, не знаю, в какой он футболке был, я не помню, но действительно он там был и вылетел ко мне на сцену, я даже не знал, что это он. И хоп, во всех новостях наутро: «Сын Порошенко», я не знал, что это он, я просто вижу, чувак месится, жесткий какой-то фанат, и я его на сцену поднял, мы вместе попрыгали», — объяснил рэпер.

Музыкант акцентировал внимание на том, что за излишне активное поведение на концерте молодого человека винить нельзя, как не стоит и упрекать за выбор одежды с российской символикой, ведь это неплохо, что Порошенко-младший ассоциирует себя со «святой Русью». Музыкант сказал, что к этому в итоге должны прийти все славянские народы.

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Рэпер Face, по паспорту Иван Дрёмин, — 24-летний российский рэп-исполнитель и автор песен. На 24 июля у него запланирован концерт в Киеве. Несмотря на активную политику украинского Минкульта по внесению российских артистов в черный список, имени рэпера в нем до сих пор нет.