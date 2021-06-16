Телеканал «1+1» в ответ на бойкот, объявленный депутатами от «Европейской солидарности», заявил, что не планирует извиняться перед фракцией и ее нардепом Ириной Геращенко из-за конфликта во время передачи «Право на владу» 10 июня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ТСН 15 июня

Кличко отстоял честь и достоинство перед «1+1» в суде © Facebook, Віталій Кличко Петра Порошенко.

В ответ на это «1+1» заявил, что не намерен извиняться за «честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию» и, в свою очередь, требует извинений от членов «Европейской солидарности» за оскорбление присутствующих на эфире бойцов АТО и волонтеров, которых назвали «черными политтехнологами».

«Как и говорится в заявлении "Европейской солидарности", телеканал "1+1" ждет официальное обращение через "соответствующие органы" и готов дать ответы на все конструктивные вопросы, если они будут озвучены», — говорится в сообщении.

Бойкот телеканал считает популизмом и манипуляцией. Кроме того, журналисты сравнили «Евросолидарность» с «Оппозиционной платформой — За жизнь» и экс-президентом Виктором Януковичем, которые тоже бойкотировали телеканал.