Во вторник, 15 июня, депутаты от «Евросолидарности» объявили бойкот телеканалу «1+1» из-за эфира программы «Право на власть», который парламентарии назвали заказной информационной атакой на команду Геращенко и экс-президента Украины Петра Порошенко.
В ответ на это «1+1» заявил, что не намерен извиняться за «честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию» и, в свою очередь, требует извинений от членов «Европейской солидарности» за оскорбление присутствующих на эфире бойцов АТО и волонтеров, которых назвали «черными политтехнологами».
«Как и говорится в заявлении "Европейской солидарности", телеканал "1+1" ждет официальное обращение через "соответствующие органы" и готов дать ответы на все конструктивные вопросы, если они будут озвучены», — говорится в сообщении.
Бойкот телеканал считает популизмом и манипуляцией. Кроме того, журналисты сравнили «Евросолидарность» с «Оппозиционной платформой — За жизнь» и экс-президентом Виктором Януковичем, которые тоже бойкотировали телеканал.