Президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве более минуты сидел в припаркованном лимузине. Об этом 16 июня сообщило агентство РИА Новости

Сообщается, что Байден ждал более минуты в припаркованном лимузине, прежде чем выйти из него. Президент Швейцарии Ги Пармелен стоял в нескольких метрах и смотрел на Байдена через окно.

Путин и Байден обменялись сигналами накануне встречи в Женеве © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

В среду, 16 июня, в Женеве проходят переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. По данным источника агентства, встреча рассчитана на 4 часа 45 минут.