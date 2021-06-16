Сообщается, что Байден ждал более минуты в припаркованном лимузине, прежде чем выйти из него. Президент Швейцарии Ги Пармелен стоял в нескольких метрах и смотрел на Байдена через окно.
О том, почему Байден долгое время не мог выйти из автомобиля, не сообщается.
В среду, 16 июня, в Женеве проходят переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. По данным источника агентства, встреча рассчитана на 4 часа 45 минут.