Российский рэпер Face дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где в ходе беседы намекнул ведущему, что тот формулирует вопросы, изначально вкладывая в них суть ответов. Видео вышло на YouTube 15 июня

Журналист спросил у рэпера, понимает ли тот, что произошло между Россией и Украиной. Музыкант уклончиво ответил, что в детали старался не вдаваться, но точно знает, что «все это покрыто большим слоем грязи».

«Скажите, а вот простые россияне понимают, как Россия несправедливо поступила с Украиной, придя на украинскую территорию и забрав ее?» — продолжил тему Гордон.

«Как вы интересно ставите вопрос! Сразу уже подводите меня под то, чтобы я с этим согласился. В целом люди везде разные, есть люди адекватные, есть люди неадекватные. Адекватные люди все понимают, как есть, то есть условно, они видят черное и белое, неадекватные — они, так сказать, умственные дальтоники», — сказал рэпер.

«Все равно слушают музыку на русском»: рэпер Face ответил на вопрос о страхе перед украинцами © Twitter.com

Тогда Гордон решил еще раз спросить у музыканта, понимает ли он происходящее между Россией и Украиной, на что получил еще один уклончивый ответ: «Я понимаю, что то, что произошло между нашими странами, — очень не круто».

Рэпер подчеркнул, что нынешние отношения ранее дружественных государств его очень расстраивают и разочаровывают, ведь «я сюда (на Украину. — Ред.) заезжаю не как к себе домой, как мы должны друг к другу заезжать, а как враг народа».

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Рэпер Face, по паспорту Иван Дрёмин, — 24-летний российский рэп-исполнитель и автор песен. На 24 июля у него запланирован концерт в Киеве. Несмотря на активную политику украинского Минкульта по внесению российских артистов в черный список, имени рэпера в нем до сих пор нет.