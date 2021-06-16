В новом законопроекте уточняется перечень народов, которых затрагивает программа репатриации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин

Госдума РФ рассмотрит закон о репатриации белорусов и украинцев © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В новом законе решили уточнить список народов, подпадающих под программу репатриации, чтобы не делать этот вопрос «добычей трактовок, которые по разным причинам могут применять сотрудники миграционных служб», отметил он.

«Мы упомянули государствообразующий народ (русские. — Ред.), народы, давшие название национальным территориальным образованиям на территории России, — татары, башкиры, адыги и так далее, малые коренные народы, которые утверждены в едином перечне малочисленных коренных народов. Мы записали украинцев и белорусов, сказав, что украинцы и белорусы — это народы, имеющие с русским государствообразующим народом общность исторических судеб и культуры. И мы также оставили некий люфт о других народах, исторически проживающих на территории России», — перечислил Затулин.

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Над законопроектом работала рабочая группа института стран СНГ под руководством замдиректора института Александры Докучаевой. Закон будет рассмотрен уже новым составом Госдумы. По мнению Затулина, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.