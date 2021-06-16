Российский рэпер Face пообщался с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, которому ответил в том числе на вопросы об Украине. Полная версия интервью вышла на YouTube 15 июня

Да им же все равно: пост Комаровского о детском курении вызвал жаркий спор в сети © Евгений Комаровский/Инстаграм

«А почему бояться? Ну то есть, как сказать, я же знаю, как все обстоит на самом деле. Я же вижу людей на своих концертах, вижу, что здесь (на Украине. — Ред.) много людей, кто настроен ко мне лично, например, позитивно. Я знаю, что здесь очень даже хорошо слушают музыку на русском языке все равно, ну потому что это культура, русские тоже слушают украинских артистов», — ответил музыкант.

Он подчеркнул, что выступает против того, чтобы политика мешала хорошим отношениям между народами, и заявил, что одинаково любит белорусов, русских и украинцев.

Также Face ответил на вопрос Гордона, в курсе ли он о произошедшем между Россией и Украиной. Рэпер уклончиво заметил, что старался не вдаваться в детали, но точно знает: «все это покрыто большим слоем грязи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КОМАРОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЗЕЛИНОМ.

Рэпер Face, по паспорту Иван Дрёмин, — 24-летний российский рэп-исполнитель и автор песен. На 24 июля у него запланирован концерт в Киеве. Несмотря на активную политику украинского Минкульта по внесению российских артистов в черный список, имени рэпера в нем до сих пор нет.