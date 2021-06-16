«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает глубокую обеспокоенность в связи с осложнением ситуации вокруг Приднестровья, которая напрямую затрагивает права и интересы проживающих там граждан Российской Федерации и российских соотечественников и создает угрозу их безопасности и благосостоянию», — отмечается в заявлении.
Также в документе указывается, что поддерживающие президента Молдавии Майю Санду политсилы стараются усилить блокаду Приднестровья и переговорного процесса и нарушить механизм миротворческой операции в регионе. Кроме того, согласно заявлению, «неблаговидную роль» в обострении конфликта играют власти Украины.
Отмечается, что проблемой для граждан РФ, в том числе пенсионеров, стало, в частности, блокирование банковских и корреспондентских счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Молдавии. Кроме того, в Госдуме выразили тревогу из-за перспективы прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, стремятся Молдавия и Украина.
Депутаты отметили в заявлении, что власти РФ расценивают призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан Российской Федерации и российских соотечественников в регионе.