Временная следственная комиссия Верховной Рады призвала руководство «Укрзализныци» реформировать пассажирскую вертикаль, разобраться с проблемой дефицита кадров и повысить оплату труда. Об этом написала 15 июня глава ВСК Юлия Гришина на своей странице в Facebook

Уничтожение отечественного производителя: скандальная закупка вагонов у Крюковского завода © Facebook, Євген Кравцов

«Ситуация критическая, дефолт не за горами. ВСК обязала руководство "Укрзализныци" уже завтра начать работу по проведению реформирования пассажирской вертикали, разобраться с проблемой дефицита кадров и низкой оплатой труда, выдать элементарно людям спецодежду и сосредоточить внимание на профильных предприятиях», — написала Гришина.

Она отметила, что работники УЗ массово увольняются из компании из-за низкой оплаты труда, при этом раздувается административный аппарат. Кроме того, предприятиям «Укрзализныци» требуется модернизация.

«Если не будет быстрых антикризисных решений, украинские поезда придется водить членам наблюдательного совета и правлению», — подчеркнула глава ВСК.

Ранее «Укрзализныця» заключила договор с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку ста вагонов при изношенности фонда на порядка 90% (68 тыс. вагонов).