Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения MH17 для проведения расследования, передает РИА Новости 16 июня

«Мы продолжаем быть максимально открыты и готовы предоставить информацию, готовы предоставить доступ к месту трагедии. Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно», — сказал глава ДНР.

Главный свидетель обвинения по делу MH17 никогда не видел «Бук» в Донбассе © соцсети

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвиняемыми по делу являются россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.