Тогда же планируется приватизация шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, заявил Елейко. Конкурсы по продаже облэнерго намечены на февраль 2022 года, а ОПЗ — на конец апреля.
Замглавы ФГИ добавил, что в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября — Первого Киевского машиностроительного завода (ранее — завод «Большевик»), а к концу ноября — столичного «Президент-отеля».
Кроме того, в первом квартале 2022 года проведут приватизацию Центрэнерго.
Ранее Владимир Зеленский заявил на форуме, что Одесский припортовый завод и Центрэнерго на сегодня готовы к приватизации.
Одесский припортовый завод — одно из крупнейших украинских химпредприятий. Из-за простоя и коррупционных скандалов его приватизация неоднократно проваливалась.