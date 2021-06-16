Приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) решили перенести на первое полугодие 2022 года. Об этом на форуме «Украина. 30. Экономика без олигархов» сказал замглавы Фонда госимущества (ФГИ) Тарас Елейко, передает 16 июня biz.censor.net

Кармический завод: почему Украина не хочет продавать ОПЗ © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк заявил Елейко. Конкурсы по продаже облэнерго намечены на февраль 2022 года, а ОПЗ — на конец апреля.

Замглавы ФГИ добавил, что в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября — Первого Киевского машиностроительного завода (ранее — завод «Большевик»), а к концу ноября — столичного «Президент-отеля».

Кроме того, в первом квартале 2022 года проведут приватизацию Центрэнерго.

Ранее Владимир Зеленский заявил на форуме, что Одесский припортовый завод и Центрэнерго на сегодня готовы к приватизации.

Одесский припортовый завод — одно из крупнейших украинских химпредприятий. Из-за простоя и коррупционных скандалов его приватизация неоднократно проваливалась.