Глава российского государства Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приветствовали друг друга на встрече в Женеве и пожали друг другу руки, сообщает РИА Новости 16 июня

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL

Путин приехал первым на виллу Ла Гранж, где пройдут переговоры, опередив Байдена на 12 минут. Лидеры сфотографировались с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, после чего удалились на переговоры.

«Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи», — сказал Путин в ходе переговоров.

Президент РФ также выразил надежду, что встреча окажется продуктивной.

Напомним, Путин встречался с Байденом в марте 2011 года, когда тот был вице-президентом США, а нынешний российский президент занимал пост премьер-министра.