Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины
Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины
© AFP, PETER KLAUNZER / POOL
Это первая встреча Путина и Байдена в ранге президентов.

Путин приехал первым на виллу Ла Гранж, где пройдут переговоры, опередив Байдена на 12 минут. Лидеры сфотографировались с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, после чего удалились на переговоры.

«Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи», — сказал Путин в ходе переговоров.

Президент РФ также выразил надежду, что встреча окажется продуктивной.

Напомним, Путин встречался с Байденом в марте 2011 года, когда тот был вице-президентом США, а нынешний российский президент занимал пост премьер-министра. 