Это первая встреча Путина и Байдена в ранге президентов.
Путин приехал первым на виллу Ла Гранж, где пройдут переговоры, опередив Байдена на 12 минут. Лидеры сфотографировались с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, после чего удалились на переговоры.
«Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи», — сказал Путин в ходе переговоров.
Президент РФ также выразил надежду, что встреча окажется продуктивной.
Напомним, Путин встречался с Байденом в марте 2011 года, когда тот был вице-президентом США, а нынешний российский президент занимал пост премьер-министра.