«Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю — надо просто уважать друг друга, и все будет нормально», — пояснил украинский лидер.
Он подчеркнул, что на Украине работает много частных школ, например английские, а в будущем появятся венгерские.
«А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага" (уважение. — Ред.)», — заключил Зеленский.
Весной 2019 года на Украине приняли языковой закон. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным Министерства образования и науки Украины, в конце 2019 учебного года в стране функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.