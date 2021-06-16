Русские школы на Украине появятся только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом 16 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, говорится на его сайте

За русские школы — в Европейский суд. Есть ли на Украине справедливость © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк пояснил украинский лидер.

Он подчеркнул, что на Украине работает много частных школ, например английские, а в будущем появятся венгерские.

«А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага" (уважение. — Ред.)», — заключил Зеленский.

Весной 2019 года на Украине приняли языковой закон. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.

Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным Министерства образования и науки Украины, в конце 2019 учебного года в стране функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.