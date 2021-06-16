Депутаты от «Голоса», которые заявили о выходе из фракции и создании объединения в Раде «Справедливость», нарушили статьи регламента. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба партии в Facebook

Отмечается, что законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. При этом только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы.

«Но создание групп в рамках депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон», — заявили в партии.

Между Ульяной Супрун и Пинчуком: погром Офиса Зеленского расколол фракцию «Голос» © Facebook, Голос

Также отмечается, что в среду политический совет партии «Голос» рассмотрит заявление части фракции «Голос» и даст ему оценку.

Ранее стало известно, что фракция «Голос» официально раскололась. Ровно половина фракции вошла в объединение «Справедливость», которая также заявила о недоверии председателю фракции Ярославу Железняку и председателю партии Кире Рудик. Депутаты планируют инициировать исключение Рудик из-за пропуска 60% пленарных заседаний.