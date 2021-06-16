Кабинет министров Украины принял решение продлить адаптивный картин в связи с эпидемией коронавируса до 31 августа. Об этом 16 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, которое транслировали украинские телеканалы

«Правительство официально продлило карантин до 31 августа, но мы ослабили определенные меры», — заявил Шмыгаль.

Беспрецедентный карантин в Москве: бюллетень коронавируса на 13 июня © бюллетень

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине, несмотря на то что все регионы перешли в «зеленую» эпидемическую зону, остается ряд карантинных ограничений.

В «зеленой» зоне, кроме масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют ограничения на перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.