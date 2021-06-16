«Правительство официально продлило карантин до 31 августа, но мы ослабили определенные меры», — заявил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что Украина находится в «зеленой» зоне даже по критериям Европейского союза.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине, несмотря на то что все регионы перешли в «зеленую» эпидемическую зону, остается ряд карантинных ограничений.
В «зеленой» зоне, кроме масочного режима в общественном транспорте и публичных местах, действуют ограничения на перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.