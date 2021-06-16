Мэр Москвы Сергей Собянин 16 июня на своем сайте назвал развитие ситуации с COVID-19 в Москве драматическим

В Москве вакцинацию от COVID-19 сделали ещё доступнее © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк написал он.

По его словам, более 1,8 млн человек сделали прививки от COVID-19 в столице с начала кампании по вакцинации. Мэр заявил о необходимости провести массовую вакцинацию в самые короткие сроки.

За минувшие сутки в Москве выявили 5782 новых случая заражения коронавирусом. На ИВЛ находится 481 человек, скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Нынешняя ситуация с коронавирусом уникальна большим числом госпитализаций молодых людей, что грозит переполненными больницами. Почему так тяжело стала болеть молодежь, пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.