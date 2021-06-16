Президент Украины Владимир Зеленский отказался последовать примеру своего американского коллеги Джозефа Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Об этом Зеленский сказал в интервью журналистам AFP, Reuters и AP, текст которого 16 июня был обнародован на сайте Офиса президента

«Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректный. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас. — Ред.) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя задавать такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется», — заявил он.

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL

Ранее журналист ABC News спросил Байдена, считает ли он Путина «убийцей». Байден ответил утвердительно, сказав «угу».

Путин, узнав, что Джозеф такое сказал, рассмеялся и пожелал Байдену здоровья.