«Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректный. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас. — Ред.) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя задавать такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется», — заявил он.
Также Зеленский отметил, что можно «что угодно говорить на улице, дома, любому».
Ранее журналист ABC News спросил Байдена, считает ли он Путина «убийцей». Байден ответил утвердительно, сказав «угу».
Путин, узнав, что Джозеф такое сказал, рассмеялся и пожелал Байдену здоровья.