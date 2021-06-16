Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вещи, которых он побаивается в рамках двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом президент Украины сказал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого 16 июня был обнародован на сайте Офиса президента

«Опасение номер один — не будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам — европейским странам, США, они действительно помогают… Я чувствую, что все опасаются решения сложных вопросов. Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственный и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения», — заявил он.

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.