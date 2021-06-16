«Опасение номер один — не будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам — европейским странам, США, они действительно помогают… Я чувствую, что все опасаются решения сложных вопросов. Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственный и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения», — заявил он.
Также Зеленский отметил, что понимает невозможность на практике выражения «не решайте за Украину без Украины». По его словам, как бы ни стремились те или иные чиновники на Украине, ЕС, те или иные главы государств, лидеры будут говорить о Донбассе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.