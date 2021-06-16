Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для альянса, передает 16 июня CNN

«Вечный ПДЧ»: Марков раскрыл план НАТО для Украины © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

«Мы должны быть сильными с точки зрения обороны, и в то же время нам нужен диалог с Россией», — отметил он.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс намерен продолжать развивать отношения с российской стороной, даже если улучшений в этой сфере не предвидится.

«Россия — наш сосед, нужно говорить с ними», — заключил он.

На днях сообщалось, что страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозу для России. Генсек организации заявил о готовности альянса провести диалог с Москвой, чтобы избежать непредсказуемой эскалации. А также отметил, что система противоракетной обороны НАТО не направлена против России.