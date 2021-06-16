В частности, на вопрос журналиста о том, какие у Зеленского ожидания от встречи с Байденом, украинский лидер заявил о конкретике.
«Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО, я очень хотел бы получить конкретику относительно того, «да» это или «нет». Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран альянса. Однако мы должны получить понятные даты и вероятность этого для Украины», — заявил он.
Сразу после того как Байден официально стал президентом США, Зеленский отметил, что у него к нему один «очень простой вопрос» — почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.
Также он отметил, что Украина благодарна США «за все», но хочет быть полноправным членом НАТО.