Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского коллеги Джозефа Байдена дать четкий ответ «да» или «нет» о возможном членстве Украины в НАТО. Об этом президент Украины сказал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого 16 июня был обнародован на сайте Офиса президента

В частности, на вопрос журналиста о том, какие у Зеленского ожидания от встречи с Байденом, украинский лидер заявил о конкретике.

«Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО, я очень хотел бы получить конкретику относительно того, «да» это или «нет». Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран альянса. Однако мы должны получить понятные даты и вероятность этого для Украины», — заявил он.

Также он отметил, что Украина благодарна США «за все», но хочет быть полноправным членом НАТО.