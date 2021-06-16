Американские специалисты исследовали тесты на антитела и выяснили, что коронавирус мог начать распространяться в США в декабре 2019 года. Об этом на днях сообщили Национальные институты здоровья (NIH), передает Sputnik 16 июня

Ученые предложили лечить коронавирус простудой © CC0, Pixabay

«Новое исследование тестов на антитела <…> обнаружило доказательства заражения SARS-CoV-2 в пяти штатах раньше, чем первоначально сообщалось. <…> Результаты расширяют выводы исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которому вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, присутствовал в США еще в декабре 2019 года», — сообщили специалисты.

Таким образом, исследование показало, что у жителей ряда штатов антитела к коронавирусу были уже до первых зарегистрированных в США случаев новой инфекции.

Ранее президент США Джо Байден обратился к разведке с требованием установить происхождение нового вируса. В Китае версию об искусственном происхождении коронавируса отрицают.