Ученые исследовали 24 тыс. образцов крови жителей 50 штатов, взятых на анализ со 2 января по 18 марта 2020 года. Выяснилось, что у 9 жителей Иллинойса, Массачусетса, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсина в этот период были выявлены антитела против нового коронавируса.
«Новое исследование тестов на антитела <…> обнаружило доказательства заражения SARS-CoV-2 в пяти штатах раньше, чем первоначально сообщалось. <…> Результаты расширяют выводы исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которому вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, присутствовал в США еще в декабре 2019 года», — сообщили специалисты.
Таким образом, исследование показало, что у жителей ряда штатов антитела к коронавирусу были уже до первых зарегистрированных в США случаев новой инфекции.
Ранее президент США Джо Байден обратился к разведке с требованием установить происхождение нового вируса. В Китае версию об искусственном происхождении коронавируса отрицают.