«Дети, подвергающиеся воздействию пассивного курения, болеют острыми респираторными заболеваниями в 1,5-2 раза чаще», — написал Комаровский.
«Деду нашему бы это показать. А… стоп… ему же все равно», «Курение это конечно плохо. Но никого не смущают выхлопные газы, например?», «Всю жизнь курили раньше наши родители при нас, и ничего, живем, не умерли», «Это я! Родители курили дома. В итоге болела часто, хроническая обструктивная болезнь легких, астма. Своих сейчас закаливаю. О курении, конечно, вообще речи нет», — высказали свои мнения пользователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КОМАРОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЗЕЛИНОМ.
Ранее Комаровский давал советы по предупреждению заражения коронавирусом. Он рекомендует минимизировать нахождение в людных закрытых помещениях и как можно больше гулять.
При этом медик отметил, что COVID-19 отступил временно, осенью начнется новая волна, как только люди «закроют в домах окна».