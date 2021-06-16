Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram поднял тему взаимосвязи пассивного детского курения с частотой простудных заболеваний. Оказалось, корреляция прямая, однако не все готовы избавиться от любимой привычки ради здоровья других. Соответствующие комментарии продолжают появляться на странице медика 16 июня

«Дети, подвергающиеся воздействию пассивного курения, болеют острыми респираторными заболеваниями в 1,5-2 раза чаще», — написал Комаровский.

«Деду нашему бы это показать. А… стоп… ему же все равно», «Курение это конечно плохо. Но никого не смущают выхлопные газы, например?», «Всю жизнь курили раньше наши родители при нас, и ничего, живем, не умерли», «Это я! Родители курили дома. В итоге болела часто, хроническая обструктивная болезнь легких, астма. Своих сейчас закаливаю. О курении, конечно, вообще речи нет», — высказали свои мнения пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КОМАРОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЗЕЛИНОМ.

«Наши победят на выборах в Германии»: астролог из Киева ответил, когда Украина вступит в НАТО © RODNAE Productions: Pexels

При этом медик отметил, что COVID-19 отступил временно, осенью начнется новая волна, как только люди «закроют в домах окна».