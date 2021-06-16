Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в повестке дня встречи с президентом России Владимиром Путиным речь должна идти о Донбассе и Крыме. Об этом президент Украины сказал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого 16 июня был обнародован на сайте Офиса президента

В частности, Зеленский напомнил слова Путина, что он «за встречу с Украиной», но только надо «понимать адженду».

«Честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают — есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам… У нас же была общая. — ред.) история, у нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда», — заявил Зеленский.

Как Зеленский чуть не взял штурмом Брюссель и Вашингтон © REUTERS, Gleb Garanich

Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения».

Война в Донбассе была развязана незаконными украинскими властями после госпереворота в Киеве в 2014 году и продолжается уже семь лет. Ее жертвами стали более 13 тыс. человек, сообщает ООН.