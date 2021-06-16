В частности, Зеленский напомнил слова Путина, что он «за встречу с Украиной», но только надо «понимать адженду».
«Честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают — есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам… У нас же была общая. — ред.) история, у нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда», — заявил Зеленский.
Крым стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения».
Война в Донбассе была развязана незаконными украинскими властями после госпереворота в Киеве в 2014 году и продолжается уже семь лет. Ее жертвами стали более 13 тыс. человек, сообщает ООН.