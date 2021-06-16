«Вот так я выгляжу с утра. Сегодня хочу быть с вами максимально откровенной», — написала ведущая.

Комаровский рассказал, что делать с вазелином
Комаровский рассказал, что делать с вазелином
© Евгений Комаровский/Инстаграм
Большинство подписчиков поддержало ее за смелость и честность, однако были и те, кто не оценил природную естественность.

«Приснится — не проснешься», «Расческу, похоже, Вы тоже вредителем натуральной красоты считаете», — отреагировали пользователи.

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«Приснится — не проснешься»: Тодоренко показала, как выглядит без фотошопа, косметики и расчески
© Регина Тодоренко/Инстаграм

Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».