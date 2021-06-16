Украинская телеведущая Регина Тодоренко, проживающая и работающая в России, решила показать себя поклонникам такой, какая есть на самом деле: без косметики и фотошопа. Что вышло из этого эксперимента, она рассказала в сториз Instagram 16 июня

«Вот так я выгляжу с утра. Сегодня хочу быть с вами максимально откровенной», — написала ведущая.

Комаровский рассказал, что делать с вазелином © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Приснится — не проснешься», «Расческу, похоже, Вы тоже вредителем натуральной красоты считаете», — отреагировали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «СКОЛЬКО ПАФОСА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ТАЛАНТА»: КОРОЛЕВОЙ ПРЕДЪЯВИЛИ, ЧТО «ТЯНЕТ СЫНА ЗА УШИ» В ПРОФЕССИЮ.

Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».