«Вот так я выгляжу с утра. Сегодня хочу быть с вами максимально откровенной», — написала ведущая.
Большинство подписчиков поддержало ее за смелость и честность, однако были и те, кто не оценил природную естественность.
«Приснится — не проснешься», «Расческу, похоже, Вы тоже вредителем натуральной красоты считаете», — отреагировали пользователи.
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Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».