«Вскрытие покажет», — сыронизировал министр в ответ на вопрос, каким может быть результат.
В ответ журналисты пошутили, что Лаврову предоставили «необычный вариант теста».
Глава МИД прибыл на саммит России и США в Женеве, который пройдет в среду. Лавров сопровождает российского президента Владимира Путина. Кроме него в Швейцарии присутствуют помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский посол в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.
Вместе с американским президентом Джо Байденом в Женеву прибыли госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол США в России Джон Салливан, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по России и Центральной Азии в Совете нацбезопасности США Эрик Грин и директор по России в СНБ Стергос Калудис.