Следственный комитет (СК) Белоруссии направил создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову обращение с просьбой принять решение о закрытии каналов, признанных деструктивными на территории страны, передает 16 июня Sputnik

СК Белоруссии требует экстрадировать создателей NEXTA © sk.gov.by

Власти также указали, что ранее руководство мессенджера уже применяло аналогичные меры против каналов и групп, чьи владельцы проживали в России.

«С целью психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались их личные данные, а также призывы к совершению насильственных действий в отношении силовиков, их детей и близких родственников», — пояснили в СК.

Сам Дуров пока не отреагировал на письмо правоохранителей.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.