Депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента предложение ввести уголовную ответственность от исправительных работ до трех лет лишения свободы за «оскорбительные публичные выступления» в адрес украинского народа и военных в частности. Об этом 16 июня сообщается на сайте Рады

Игра в предательство. Зачем Украине насильно прививают нацизм? © AP, Efrem Lukatsky

Депутат предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей «Умышленные действия по подрыву авторитета государства, Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, оскорбление украинской нации и народа».

Согласно законопроекту публичное осквернение или иные действия, направленные на подрыв авторитета Вооруженных сил Украины и других военных формирований могут наказываться исправительными работами на срок до двух лет, или арестом до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.

За публичные унижающие, оскорбительные выступления или иные действия, направленные в адрес украинской нации, а также надругательство, осквернение исторической памяти украинского народа, под которой в нынешней Украине понимается героизация нацистских коллаборационистов, в том числе Степана Бандеры, депутат предлагает наказывать арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Фактически это еще один шаг по превращению Украины в нацистское государство с тоталитарным контролем за общественным мнением.