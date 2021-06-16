«Началась акция протеста работников государственного предприятия "Восток ГОК" у Офиса президента», — написал Волынец.
В Facebook главы НПГУ ведется трансляция с протестной акции.
Ранее, 15 июня, из-за долгов по зарплате сотрудники уранодобывающих шахт «Ингульская» и «Новоконстантиновская» госпредприятия «Восток ГОК» в Кировоградской области Украины отказались спускаться в шахту. При этом горняки шахты «Ингульская» на время перекрыли трассу из Кировограда в Кривой Рог.
На прошлой неделе у стен Офиса президента Украины прошла всеукраинская акция протеста горняков. Шахтеры требовали «установить адекватную цену на уголь» и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.