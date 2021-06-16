В Киеве у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за долгов по зарплате протестуют шахтеры госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК). Об этом 16 июня в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец

«Началась акция протеста работников государственного предприятия "Восток ГОК" у Офиса президента», — написал Волынец. В Facebook главы НПГУ ведется трансляция с протестной акции. Украинские шахтеры протестуют из-за долгов по зарплате © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк На прошлой неделе у стен Офиса президента Украины прошла всеукраинская акция протеста горняков. Шахтеры требовали «установить адекватную цену на уголь» и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.