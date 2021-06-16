Депутаты Рады поддержали выход Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности. Об этом 16 июня сообщает правительственный портал. Решение поддержали 326 депутатов

«На заседании Верховной Рады одобрен законопроект №0088, который предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении.

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Также Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Кроме того Украина не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.

Данное соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге. Рада его ратифицировала 21 декабря 2011 года.