Глава наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления Юрия Витренко. Об этом 16 июня со ссылкой на заявление Споттисвуд сообщает «Интерфакс- Украина»

Отмечается, что причиной ее решения стали предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

«В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение соответствует интересам «Нафтогаза» и Украины», — говорится в заявлении.

Минюст Украины «поборется» за Витренко в суде © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Александра Новикова, в котором речь шла о том, что распоряжение Кабинета министров Украины о назначении Витренко главой правления «Нафтогаза Украины» является незаконным и должно быть отменено судом.

Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.