Фракция партии «Голос» раскололась - половина депутатов заявила о несогласии с действиями руководства и создании отдельного объединения «Справедливость». Об этом член фракции Александра Устинова заявила с трибуны Верховной Рады 16 июня, передает «Корреспондент»

Полураспад «Голоса». Почему политические проекты Западной Украины нежизнеспособны © Facebook, Голос

«Вчера руководство нашей фракции фактически перешло красную черту и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции, хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость"», — сказала Устинова.

Кроме того, по ее словам, фактически фракция пять месяцев не существует и не собирается на заседания. Парламентарий также сообщила, что десять депутатов заявили о недоверии главе фракции Ярославу Железняку и главе партии Кире Рудик. Они также инициируют ее исключение из фракции за пропуск 60% заседаний.

Ранее партию покинул шоумен Сергей Притула. Он заявил, что новое руководство политсилы «отдалилось от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата».