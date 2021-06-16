Во вторник, 15 июня, Рада большинством голосов поддержала внесение в повестку проекта закона об отмене положений закона о функционировании украинского языка как государственного.
«Вчера руководство нашей фракции фактически перешло красную черту и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции, хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость"», — сказала Устинова.
Кроме того, по ее словам, фактически фракция пять месяцев не существует и не собирается на заседания. Парламентарий также сообщила, что десять депутатов заявили о недоверии главе фракции Ярославу Железняку и главе партии Кире Рудик. Они также инициируют ее исключение из фракции за пропуск 60% заседаний.
Ранее партию покинул шоумен Сергей Притула. Он заявил, что новое руководство политсилы «отдалилось от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата».