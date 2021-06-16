«Вопрос в Вашем письме не содержит просьбу о получении отраженной и документированной Аппаратом СНБО Украины информации, и поэтому это письмо не является запросом на получение публичной информации. Также сообщаем, что к полномочиям СНБО Украины, определенным Конституцией и Законом Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины», не относится осуществление правоохранительной деятельности, — сказано в ответе СНБО агентству.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) засекретило информацию о наличии уголовного производства о продаже коммерческих прав на показ сериала «100 000 минут вместе» компанией «Студия «Квартал 95» российскому телевизионному каналу «СТС».
Также отмечается, что за время президентства Зеленского российские телеканалы купили права на трансляцию пяти сериалов от «Квартала 95».
14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО «СТС Медиа».