Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины не будет выяснять, как уже второй сериал компании Владимира Зеленского попал на российское телевидение в обход санкций Украины. Об этом 16 июня сообщает агентство «Украинские новости»

«Вопрос в Вашем письме не содержит просьбу о получении отраженной и документированной Аппаратом СНБО Украины информации, и поэтому это письмо не является запросом на получение публичной информации. Также сообщаем, что к полномочиям СНБО Украины, определенным Конституцией и Законом Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины», не относится осуществление правоохранительной деятельности, — сказано в ответе СНБО агентству.

Снова вместе: на российском СТС выйдет еще один сериал от «Квартала 95» © 1plus1

Также отмечается, что за время президентства Зеленского российские телеканалы купили права на трансляцию пяти сериалов от «Квартала 95».

14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО «СТС Медиа».