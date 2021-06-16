Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на все старания Украины, страна должна сделать еще больше для вступления в Североатлантический альянс, сообщили в Defense News 15 июня

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — сказал генсек НАТО.

Москва заметила заявление Байдена о возможности членства Украины в НАТО — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе — искоренит коррупцию.

Президент России Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».