По ее мнению, главные проблемы у работающих на удаленке связаны с потерей концентрации и повышением нервозности. Домашняя обстановка способствует тому, что человек часто отвлекается на внешние раздражители. Его внимание легко рассеивается, что, в свою очередь, ведет к стрессовым ситуациям.
Для повышения внимания диетолог посоветовала есть бананы, нут и фасоль, а также семена подсолнуха или тыквы. Эти продукты содержат триптофан и теанин, которые помогают лучше сконцентрироваться на конкретной задаче.
Для снижения уровня стресса Соарес рекомендует есть малину и другие ягоды.
Кроме того, она напомнила, что ромашковый чай и авокадо также способствуют избавлению от стресса. Эти продукты снижают уровень кортизола — гормона, который отвечает за стрессовые реакции организма.