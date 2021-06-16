Диетолог Эдвания Соарес на днях назвала полезные продукты для повышения эффективности работы в домашней обстановке, сообщает Mediarun Search

В Харьковской области подскочили цены на продукты и одежду © Christian Witte / flickr

Для повышения внимания диетолог посоветовала есть бананы, нут и фасоль, а также семена подсолнуха или тыквы. Эти продукты содержат триптофан и теанин, которые помогают лучше сконцентрироваться на конкретной задаче.

Для снижения уровня стресса Соарес рекомендует есть малину и другие ягоды.

Кроме того, она напомнила, что ромашковый чай и авокадо также способствуют избавлению от стресса. Эти продукты снижают уровень кортизола — гормона, который отвечает за стрессовые реакции организма.