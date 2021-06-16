Депутатов украинского парламента прививают от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщила депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук

На Украине чиновники украли вакцину у пациентов психоневрологического интерната © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Для меня это было непривычно, я этого не ожидала, но тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer», — сказала Верещук.

На Украине вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. Граждан прививают препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca индийского производства и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Минздрав Украины выявил более 1,6 тысячи побочных реакций после вакцинации, большинство негативных реакций вызвал препарат Covishield (AstraZeneca).