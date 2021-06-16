По словам Верещук, на первом этаже Рады начали проводить вакцинацию депутатов от коронавируса. Однако она не знает, продолжится ли эта процедура в дальнейшем.
«Для меня это было непривычно, я этого не ожидала, но тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer», — сказала Верещук.
На Украине вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. Граждан прививают препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca индийского производства и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
Минздрав Украины выявил более 1,6 тысячи побочных реакций после вакцинации, большинство негативных реакций вызвал препарат Covishield (AstraZeneca).