Часть фракции «Голос» в Раде создала объединение «Справедливость». Об этом 16 июня с трибуны парламента заявила депутат партии Александра Устинова, передает телеканал «Рада»

Полураспад «Голоса». Почему политические проекты Западной Украины нежизнеспособны © Facebook, Голос Киры Рудик из-за пропуска 60% заседаний.

«Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло красную линию и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции "Голос", хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость"», — заявила депутат.

Кроме того, Устинова отметила, что фракция «Голос» уже пять месяцев как фактически не существует, а ее руководство не представляет интересы даже половины партийцев и депутатов. По ее словам, большинство руководства «изменило своим ценностям, которые декларировали на выборах, и принципам, по которым обещали работать».

Половина фракции «Голос» выразила недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который «нарушает закон и положение о фракции и уже около трех месяцев не созывает заседание фракции, даже по требованию большинства депутатов».

Накануне Рада большинством голосов поддержала внесение в повестку дня заседания законопроекты, которые отменяют норму об украинском языке в трансляции телесериалов, рекламе и политической агитации.

Ранее шоумен Сергей Притула заявил о выходе из партии «Голос», поскольку, по его словам, новое руководство «отдалилось от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата».