«Обсудили с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вопрос возвращения из-за границы активов, принадлежащих Украине, которые были незаконно присвоены бывшими высокопоставленными и связанными с ними физическими и юридическими лицами… Везде у этих средств разный статус, но задача у нас одна — вернуть их в государство», — написала она.
По словам генпрокурора, в настоящее время в иностранных юрисдикциях заблокированы более 360 млн долларов, обнаруженные при расследовании уголовных производств по двум бывшим высокопоставленным должностным лицам и одному бизнесмену — экс-депутату.
Отмечается, что украинские активы обнаружены в США, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Швейцарии, а также в островном государстве Антигуа и Барбуда. Офис генпрокурора и МИД Украины договорились инициировать заключение межправительственных соглашений об условиях возвращения конфискованных активов.