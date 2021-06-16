Офис генпрокурора и МИД Украины пытаются вернуть в страну 360 млн долларов, которые, по их данным, украли бывшие чиновники и экс-депутат и вывезли за границу. Об этом 16 июня сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook

«Обсудили с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вопрос возвращения из-за границы активов, принадлежащих Украине, которые были незаконно присвоены бывшими высокопоставленными и связанными с ними физическими и юридическими лицами… Везде у этих средств разный статус, но задача у нас одна — вернуть их в государство», — написала она.

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Отмечается, что украинские активы обнаружены в США, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Швейцарии, а также в островном государстве Антигуа и Барбуда. Офис генпрокурора и МИД Украины договорились инициировать заключение межправительственных соглашений об условиях возвращения конфискованных активов.