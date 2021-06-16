По данным ведомства, стихия спровоцировала срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП. Обесточенными оказались 49 городов и поселков в Днепропетровской области, 39 — в Донецкой, 28 — в Полтавской, 27 — в Кировоградской, 21 — в Черкасской, 11 — в Киевской, три — в Черновицкой и один — в Запорожской.
Обильные дожди вызвали паводки в городе Днепре. Там затопило более 30 частных домов и свыше 150 участков.
К ликвидации последствий шторма привлекли бригады электриков и спасателей. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, на большей части территории страны в среду пройдут сильные ливни, что может осложнить работы по восстановлению подачи света.