Сильные ливни, гроза и штормовой ветер оставили без света почти две сотни населенных пунктов на Украине из-за повреждений и обрыва линий электропередачи в восьми регионах. Об этом 16 июня сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

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