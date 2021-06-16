Отмечается, что известно минимум о 12 исках.
«В перечне санкционированных "авторитетов" есть те, чья связь с преступным миром выглядит неочевидной. Например, под них попали участник добровольческого батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян», — говорится в сообщении.
Последний в комментарии изданию сообщил, что уже подал иск в суд против Зеленского. Он требует отменить введенные против него ограничения. Алексанян отметил, что 32 года живет на Украине, занимался частным бизнесом в Василькове, в частности гостинично-ресторанным. Также имеет удостоверение адвоката.
Депутат Васильковского горсовета заявил, что не понимает, как он оказался в этом списке, поскольку не сталкивался с аферами. Также он рассказал, что все его счета заблокировали.
Кроме Алексаняна, по состоянию на 11 июня еще 11 «криминальных авторитетов» обжаловали в судах санкции Совбеза.
14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции против лиц, которые имеют статус «вор в законе», — 557 человек. В начале июня Зеленский заявил, что после санкций СНБО удалось достичь нулевого влияния «воров в законе» на криминогенную ситуацию на Украине.