«Криминальные авторитеты», которые попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), обратились в суд с исками против президента страны Владимира Зеленского. Об этом 16 мая сообщает «РБК-Украина»

Отмечается, что известно минимум о 12 исках.

«В перечне санкционированных "авторитетов" есть те, чья связь с преступным миром выглядит неочевидной. Например, под них попали участник добровольческого батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян», — говорится в сообщении.

Замещение воров. Украина стала землёй обетованной для преступников со всего мира © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Депутат Васильковского горсовета заявил, что не понимает, как он оказался в этом списке, поскольку не сталкивался с аферами. Также он рассказал, что все его счета заблокировали.

Кроме Алексаняна, по состоянию на 11 июня еще 11 «криминальных авторитетов» обжаловали в судах санкции Совбеза.

14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции против лиц, которые имеют статус «вор в законе», — 557 человек. В начале июня Зеленский заявил, что после санкций СНБО удалось достичь нулевого влияния «воров в законе» на криминогенную ситуацию на Украине.