Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена насчет возможности вступления Украины в НАТО, и при необходимости президент РФ Владимир Путин обозначит позицию. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал в интервью «Первому каналу» 16 июня

Украина.ру на Youtube Военный эксперт: как должна реагировать РФ на учения НАТО вблизи своих границ