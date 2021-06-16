Ранее Байден заявил, что решение о вступлении Украины в члены НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям Альянса и решить вопрос с коррупцией.
«Мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», — подчеркнул Песков.
Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.