Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о двух путях урегулирования в Донбассе — открытым противостоянием с Россией или дипломатией. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 15 июня

Мирошник: Шансы на мирное урегулирование в Донбассе падают © РИА Новости, Нина Зотина заявил Арестович.

Он считает, что единственными приемлемыми вариантами для вынесения политических суждений и оценок по Донбассу являются «нормандский формат» и Минские соглашения.

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.