«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», — заявил Арестович.
Он считает, что единственными приемлемыми вариантами для вынесения политических суждений и оценок по Донбассу являются «нормандский формат» и Минские соглашения.
Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.