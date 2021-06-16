Астрологи утверждают, что Овнам повезет в любви. Звезды помогут им встретить подходящего человека, с которым захочется завязать серьезные отношения. Не исключена даже свадьба.
Тельцов ждет исполнение желаний сразу в нескольких сферах. Астрологи советуют не упустить звездный час и хватать удачу за хвост. Повезет как на карьерном поприще, так и в сфере хобби и любовных интересов.
В конце июня звезды приготовили сюрприз для Раков. Астрологи обещают, что черная полоса пройдет, нужно надеяться на лучшее.
Львам астрологи желают серьезнее отнестись к работе, поскольку звезды сулят помощь именно в сфере карьеры. Новые проекты помогут представителям этого знака преуспеть.